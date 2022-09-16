أسعار النفط تتجه نحو تسجيل خسارة أسبوعية

صعدت أسعار النفط، اليوم الجمعة، وتتجه أسعار الخام نحو تسجيل خسارة أسبوعية في مخاوف من الطلب العالمي على الذهب الأسود.

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وبحلول الساعة 09:40 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.27% إلى 85.33 دولار للبرميل.

فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.35% إلى 91.16 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ".

ويستعد المستثمرون لرفع سعر الفائدة من قبل مجلس الفدرالي الأمريكي الأربعاء المقبل بعد بيانات التضخم الأمريكية الأمر الذي سيلقي بظلاله على أسعار النفط.

المصدر: RT + بلومبرغ