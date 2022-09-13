التضخم في الولايات المتحدة يتراجع لكنه يتجاوز التوقعات

أظهرت بيانات أمريكية تباطأ معدل التضخم في الولايات المتحدة في شهر أغسطس الماضي، لكن النتيجة جاءت أعلى من توقعات المحللين.

وبلغ التضخم في الولايات المتحدة 8.3% خلال أغسطس الماضي انخفاضا من 8.5% خلال يوليو الماضي، بحسب بيان صدر عن وزارة العمل في الولايات المتحدة.

وجاءت نتيجة الشهر الماضي أعلى من المتوقع، إذ كان يتوقع أن يبلغ التضخم مستوى 8.2% خصوصا مع تراجع أسعار الطاقة في الولايات المتحدة.

المصدر: برايم