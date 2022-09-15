أسعار الغاز في أوروبا تعود للارتفاع وتصعد بأكثر من 7%

ارتفعت أسعار في أوروبا، في تعاملات اليوم الخميس، بأكثر من 7%، وتجاوزت مستوى 2400 دولار لكل ألف متر مكعب.

وبحلول الساعة 10:23 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة، بحسب مؤشر أكبر مركز أوروبي TTF، بنسبة 7.5% إلى 2421 دولار لكل ألف متر مكعب.

وكانت العقود الآجلة للغاز قد افتتحت التعاملات عند مستوى 2286.3 دولار لكل ألف متر مكعب.

ولا تزال أسعار الغاز في الأسواق الأوروبية تتعرض لضغوط بسبب حالة عدم اليقين بشأن الإمدادات من روسيا، إذ تشهد الإمدادات إضطرابات بسبب العقوبات والقيود الغربية المفروضة على موسكو.

المصدر: برايم