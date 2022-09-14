ملياردير روسي يتبرع بـ 1.6 مليار دولار لصندوق خيري

سوف ينقل الملياردير الروسي، فلاديمير بوتانين، 50% من حصته في بنك "Rosbank" إلى مؤسسة خيرية، ليصل رأس المال المستهدف للصندوق إلى 100 مليار روبل (1.67 مليار دولار).

إقرأ المزيد

ووفقا لرئيس الشركة فإن ذلك سوف يضمن الاستقرار المالي والطبيعة طويلة الأجل لبرامجه الخيرية التي يقوم بها صندوق بوتانين للمشروعات الخيرية. وقد أعلن عن ذلك مؤسس ورئيس شركة "Interros"، فلاديمير بوتانين، بينما بدأت الشركة عملية تحويل ما يصل إلى 50% من أسهم "Rosbank" إلى الصندوق الخيري.

ويشير بوتانين إلى أن الصندوق سيصبح مؤسسة خيرية مستقلة ذات هيئات إدارية مستقلة، إضافة إلى تحويل 10% من أسهم "Interros" لدى بنك "Rosbank" إلى برنامج تحفيزي لموظفي البنك، ما سيجعلهم مستفيدين من أنشطة البنك، حيث يضيف بوتانين أن القرارات التي اتخذت "ليست خطوته الأولى ولا الأخيرة في تحويل رأس المال لأغراض مفيدة اجتماعيا".

وكان رائد الأعمال، فلاديمير بوتانين، قد أنشأ صندوقه الخيري عام 1999، بغرض تنفيذ برامج إنسانية واسعة النطاق، يوجد اليوم 7 منها. وفي عام 2022، تم تشكيل صندوق وقفي يستخدم الدخل منه لدعم وتطوير برامج المنح في مجالات التعليم العالي والثقافة والرياضة الاجتماعية والعمل الخيري في جميع أنحاء البلاد.

المصدر: تاس