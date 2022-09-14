بلومبرغ: المفوضية الأوروبية قد توصي بتخفيض تمويل هنغاريا بسبب الفساد

أفادت وكالة "بلومبرغ"، اليوم الأربعاء، بأن المفوضية الأوروبية قد تقترح خفض تمويل إدارة رئيس الوزراء الهنغاري، فيكتور أوربان، بسبب مخاوف بشأن الفساد.

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ونقلت الوكالة عن موظفين أوروبيين أن المفوضية الأوروبية تخطط لتقديم هذه المبادرة الأحد المقبل.

وفي الوقت ذاته أشار أحد مصادر الوكالة إلى أن المفوضية الأوروبية "تخطط لدعوة زعماء الاتحاد الأوروبي لمنح أوربان الوقت "للوفاء بالتزاماته في مجال مكافحة الفساد.

ومن الممكن أن يتم اتخاذ القرار النهائي بهذا الشأن خلال 3 أشهر.

وأشارت إلى أن بداية سريان مفعول هذه الخطة للمفوضية الأوروبية تتطلب تصويت أغلبية مؤهلة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لصالحها.

المصدر: تاس + نوفوستي