هنغاريا تدعو الاتحاد الأوروبي إلى عدم التطرق للطاقة النووية في العقوبات على روسيا

قال وزير خارجية هنغاريا بيتر سيارتو، إن بلاده تدعو المفوضية الأوروبية وجميع مؤسسات الاتحاد الأوروبي، إلى ضمان عدم تأثر الطاقة النووية بالعقوبات المفروضة على روسيا.

وأشار الوزير الهنغاري، الذي توجه إلى براغ لحضور المؤتمر الدولي للطاقة النووية في وسط وشرق أوروبا، إلى أنه عندما تم تبني الحزمة الأولى من العقوبات ضد روسيا، صرحت قيادة الاتحاد الأوروبي بأن "الطاقة النووية لن تتعرض للعقوبات".

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وأضاف سيارتو: "ندعو المفوضية الأوروبية إلى ضمان امتثال جميع مؤسسات بروكسل وجميع السلطات الوطنية وجميع البنوك العاملة في أوروبا لهذا البند". وشدد الوزير على أنه سيتحدث عن ذلك في المؤتمر بالعاصمة التشيكية.

وأكد الوزير أن بلاده تمكنت مؤخرا، من إعطاء دفعة قوية للاستثمارات في بناء المرحلة الثانية من محطة "باكش" الكهروذرية، "لتساهم في أسرع وقت ممكن في توفير الطاقة الكهربائية لهنغاريا".

المصدر: نوفوستي