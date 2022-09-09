"فاينانشيال تايمز": دول الاتحاد الأوروبي تخشى رد فعل روسيا على القيود الجديدة

قالت صحيفة "فاينانشيال تايمز"، إن دول الاتحاد الأوروبي تخشى رد فعل روسيا في حال فرض "سقف" بالنسبة لسعر الغاز الروسي المستورد من جانبها.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي، لم تذكر اسمه، قوله إن "الجميع يخافون من تأثير الدومينو".

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وأضاف المسؤول: "إذا تم تحديد أسعار الغاز الروسي فقط، فلن يؤثر ذلك على الموردين الآخرين بأي شكل من الأشكال، ولكنه سيثير غضب روسيا".

من بين الدول التي تشعر بالقلق من احتمال غضب موسكو، ذكرت المقالة اليونان وإيطاليا وبولندا. لهذا السبب بالذات، تدعو بعض دول الاتحاد الأوروبي إلى فرض سقف لأسعار الغاز لجميع المنتجين.

وقالت المقالة: "ما لا يقل عن عشر دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، تؤيد فرض حد أقصى للأسعار بالنسبة لجميع موردي الطاقة".

في وقت سابق، قال مصدر في الاتحاد الأوروبي للصحفيين، إنه من المستبعد حاليا أن تدعم معظم دول الاتحاد الأوروبي فكرة وضع حد لسعر الغاز الروسي الذي تستورده أوروبا.

واليوم الجمعة، يعقد مجلس استثنائي لوزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي، حيث ستتم، كما هو متوقع، مناقشة مسألة الحد من أسعار الغاز الروسي المورد عبر خطوط الأنابيب.

المصدر: نوفوستي