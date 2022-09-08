المركزي المصري يعلن ارتفاع التضخم في البلاد

أعلن البنك المركزي المصري أن معدل التضخم السنوي للرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين سجل 16.7% في أغسطس 2022، مقابل 15.6% في يوليو 2022.

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وأوضح البنك المركزي أن معدل الضخم شهريا بلغ 0.6% بنهاية أغسطس 2022 مقابل معدل سالب بلغ 0.3% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلا شهريا بلغ 1.5% في يوليو 2022.

وسجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 8 سبتمبر 2022، معدلا شهريا بلغ 0.9% في أغسطس 2022 مقابل معدل بلغ %0.1 في ذات الشهر من العام السابق ومعدل شهري بلغ 1.3% في يوليو 2022.

وبالتالي سجل المعدل السنوي للتضخم العام 14.6% في أغسطس 2022 مقابل 13.6% في يوليو 2022.

المصدر: RT