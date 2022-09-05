تقارير تتحدث عن شراء قطر حصة في أكبر شركة اتصالات في مصر

كشف تقرير لوكالة بلومبرغ الاقتصادية، أن جهاز قطر للاستثمار يتفاوض مع شركة المصرية للاتصالات المملوكة للحكومة لشراء حصة في فودافون مصر.

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ووفقا للتقرير سيتم شراء حصة بحد أقصى 25% من أسهم فودافون مصر من إجمالي الحصة المملوكة للشركة والبالغة 45%.

ونفت المصرية للاتصالات، ما تم تداوله حول رغبة الصندوق السيادي القطري بالتفاوض على شراء جزء من حصتها في شركة فودافون مصر.

وقالت المصرية للاتصالات، في بيان للبورصة أرسلته اليوم الاثنين، أنها لم تتلق أي عروض رسمية بشأن حصتها في فودافون مصر، مشيرة إلى أنه في حال تلقي عروض سوف تقوم بعمليات فحص وتقييم لها بالتعاون مع مستشاريها الماليين والقانونيين.

وأوضحت الشركة أن هيكل ملكية فودافون مصر يتوزع بين 55% لمجموعة فودافون البريطانية، و45% للشركة المصرية للاتصالات.

تملك المصرية للاتصالات، أكبر مشغل اتصالات في البلاد، حصة 45% من أسهم فودافون مصر، فيما تمتلك الحكومة المصرية 80% من أسهم المصرية للاتصالات، وتمتلك فوداكوم المملوكة لشركة فودافون العالمية 55% من فودافون مصر.

يمتلك صندوق الثروة القطري حصصا في بعض أكبر الشركات في العالم بما في ذلك مجموعة بورصات لندن وفولكس واغن، وشركة غلينكور للتجارة والتعدين.

وتعمل في مصر أربع شركات لخدمات الهاتف المحمول، هي فودافون مصر التابعة لمجموعة فودافون البريطانية، وأورنج مصر التابعة لمجموعة أورنج الفرنسية، واتصالات مصر التابعة لاتصالات الإماراتية، والمصرية للاتصالات الحكومية.

المصدر: القاهرة 24