مصر.. فودافون تعلن استعادة كفاءة خدمة "كاش" وتتحدث عن إجراءات تجاه عملائها

قال رئيس قطاع الشؤون الخارجية والقانونية بشركة فودافون مصر، أيمن عصام، إن خدمة فودافون كاش تعرضت لعطل خارج عن إرادة الشركة، ولكن فريق عمل فودافون استعاد الخدمة بكامل كفاءتها.

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وأضاف عصام أن الخدمة تعمل حاليا بشكل طبيعي، مشيرا إلى قيام الشركة حاليا بمراجعة كافة المعاملات التي تمت في أثناء العطل.

وكان عدد من عملاء فودافون كاش قد شكوا من عطل في الخدمة نتج عنه عدم تلقيهم رسائل ارسال واستلام الأموال، رغم إتمام العملية ووصول المبالغ المالية للمستلم والعكس، فيما شكا البعض الآخر من سحب كامل رصيد الحساب عند إجراء عملية ارسال لمبلغ مالي معين.

وكان وزير الاتصالات المصري قد قال إن عملاء فودافون كاش الذين تم سحب أموالهم بسبب تعطل النظام الإلكتروني للشركة يجب أن يتوجهوا لرفع شكاوى بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وذلك حتى يتسنى للجهاز التحقيق فيها وردّها مرة أخرى للعميل.

المصدر: مصراوي