"الخطوة القادمة..تعيين السفيرين"..إسرائيل تصادق على اتفاقية طيران مع تركيا

أعلنت الحكومة الإسرائيلية عن المصادقة على اتفاقية طيران مع تركيا، ستسمح لشركات طيران إسرائيلية بتسيير رحلات جوية من وإلى إسطنبول ومدن أخرى في تركيا.

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وعلى حسابه في "تويتر"، كتب أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي للإعلام العربي: "الحكومة صادقت اليوم (أمس الأحد) على اتفاقية طيران مع تركيا، ستسمح لشركات طيران إسرائيلية بتسيير رحلات جوية من وإلى إسطنبول ومدن أخرى في تركيا".

وأضاف جندلمان: "هذه هي خطوة استراتيجية تساهم في تعزيز الاستقرار والازدهار في المنطقة وفي دفع العلاقات بين البلدين قدما"، متابعا: "الخطوة القادمة: تعيين السفيرين".

الحكومة صادقت اليوم على اتفاقية طيران مع تركيا ستسمح لشركات طيران إسرائيلية بتسيير رحلات جوية من وإلى إسطنبول ومدن أخرى في تركيا.



هذه هي خطوة استراتيجية تساهم في تعزيز الاستقرار والازدهار في المنطقة وفي دفع العلاقات بين البلدين قدما.



الخطوة القادمة: تعيين السفيرين. pic.twitter.com/W2raNQfm7A — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) September 4, 2022

المصدر: RT