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"الخطوة القادمة..تعيين السفيرين"..إسرائيل تصادق على اتفاقية طيران مع تركيا

مال وأعمال

Gettyimages.ru
علما تركيا وإسرائيل
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 أعلنت الحكومة الإسرائيلية عن المصادقة على اتفاقية طيران مع تركيا، ستسمح لشركات طيران إسرائيلية بتسيير رحلات جوية من وإلى إسطنبول ومدن أخرى في تركيا.

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وعلى حسابه في "تويتر"، كتب أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي للإعلام العربي: "الحكومة صادقت اليوم (أمس الأحد) على اتفاقية طيران مع تركيا، ستسمح لشركات طيران إسرائيلية بتسيير رحلات جوية من وإلى إسطنبول ومدن أخرى في تركيا".

وأضاف جندلمان: "هذه هي خطوة استراتيجية تساهم في تعزيز الاستقرار والازدهار في المنطقة وفي دفع العلاقات بين البلدين قدما"، متابعا: "الخطوة القادمة: تعيين السفيرين".

المصدر: RT

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