بعد تعهد ماكرون بجعل الجيش الفرنسي الأول أوروبيا.. ترتيب أقوى 8 جيوش في أوروبا

يحتل الجيش الفرنسي المرتبة الثانية بين أقوى الجيوش في أوروبا، والمرتبة السابعة على مستوى العالم، فيما تحتل روسيا المرتبة الأولى أوروبيا والثانية عالميا وفقا لتصنيف globalfirepower.

ويطرح إعلان الرئيس الفرنسي بالعمل على جعل الجيش الفرنسي يحتل المرتبة الأولى أوروبيا الكثير من التساؤلات عن مدى قدرة فرنسا في ترجمة هذا الطموح على أرض الواقع.

وفيما يلي ترتيب أقوى 8 جيوش في أوروبا، بحسب تصنيف موقع globalfirepower:

وفي وقت سابق اليوم، تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بجعل الجيش الفرنسي الأول في أوروبا من حيث المعدات، وقال ماكرون: "الجيش القوي هو نقطة أساسية في استراتيجيتنا.. لدينا برنامج أسلحة للفترة 2019-2024 سيسمح لنا باستعادة قدراتنا، وكذلك التكيف مع الوضع الحالي في العالم، الأمر الذي سيجعل الجيش الفرنسي الجيش الأول في أوروبا".

المصدر: RT