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رد صارم من الألمان على دعوة السلطات لتقديم تضحيات بسبب أوكرانيا

مال وأعمال

رد صارم من الألمان على دعوة السلطات لتقديم تضحيات بسبب أوكرانيا
Sputnik
صورة تعبيرية
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انتقد قراء مجلة "شبيغل" الألمانية دعوة رئيسة لجنة الدفاع في البوندستاغ ماري أغنيس ستراك زيمرمان لتقديم تضحيات من أجل محاربة روسيا ومساعدة كييف.

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وكتب أحد المتابعين: "لا سيدة ستراك لست مستعدا لتقديم تضحيات من أجل أوكرانيا. لو سألتينا قبل فرض العقوبات فما كانت العقوبات قد فرضت، لكن لم يسألنا أحد وهم يعلمون جيدا أننا لن ندعمهم".

فيما علق متابع آخر: "الأمر بسيط للغاية: من يطلب تضحيات من الآخرين يجب أن يتبرع بنفسه. لا يزال بإمكانها التبرع براتبها الكبير للأسر المحتاجة، لكن هذا لا يحدث".

بينما أفاد أحد القراء: "نحن دولة غنية، الناس في ألمانيا مقتدرون ماليا، لماذا يجب أن نضحي ونصبح فقراء؟"، في حين تسائل قارئ آخر: "ماذا عن تضحيات السياسيين؟.. إنه لأمر لا يصدق كيف تدار أموال الضرائب".

ودعا مسؤولون في ألمانيا مواطنيهم لتقليل استهلاك الكهرباء، على خلفية أزمة الطاقة، ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه أسعار الغاز الطبيعي في الأسواق الأوروبية ارتفاعا تاريخيا في ظل تراجع إمدادات الوقود الأزرق من روسيا بسبب القيود الغربية.

المصدر: نوفوستي

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