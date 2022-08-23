ارتفاع أسعار النفط بعد تصريحات بن سلمان
ارتفعت أسعار النفط في تعاملات اليوم الثلاثاء، وجاء ذلك بعد تصريحات لوزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان حول إنتاج الذهب الأسود لمجموعة "أوبك+".
وبحلول الساعة 03:28 بتوقيت غرينيتش، ارتفعت العقود الآجلة لمزيج "برنت" بنسبة 1% إلى 97.41 دولار للبرميل. في حين صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 1% أيضا إلى 91.26 دولار للبرميل.
ويوم أمس صرح وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، في مقابلة مع وكالة "بلومبرغ"، أن مجموعة "أوبك+" لديها وسائل ضمن إطار آليات إعلان التعاون تمكنها من التعامل مع التحديات، بما يشمل إمكانية خفض الإنتاج في أي وقت وبطرق مختلفة.
المصدر: RT + بلومبرغ