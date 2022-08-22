وزير الطاقة السعودي: لدى "أوبك+" إمكانية لخفض الإنتاج في أي وقت وبطرق مختلفة

قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إن تذبذب أسواق البترول وضعف السيولة يعطيان إشارات خاطئة للأسواق في الوقت الذي تشتد فيه الحاجة إلى الوضوح.

وأشار إلى أن "مجموعة "أوبك+" أكثر التزاما ومرونة، ولديها وسائل ضمن إطار آليات إعلان التعاون تمكنها من التعامل مع هذه التحديات، التي تشمل إمكانية خفض الإنتاج في أي وقت، وبطرق مختلفة، وهو ما أثبتته مرارا وبوضوح خلال عامي 2020 و2021".

وأفاد بـ"أننا لقد واجهنا، في مجموعة أوبك+ أوضاعا أكثر تحديا في الماضي، وخرجنا منها أكثر قوة وتماسكا من أي وقت مضى"، مبينا أن "المجموعة لديها وسائل ضمن إطار آليات إعلان التعاون تمكنها من التعامل مع هذه التحديات وإرشاد الأسواق".

وكشف "أننا سنبدأ قريبا العمل على صياغة اتفاقية جديدة لما بعد عام 2022، سنواصل فيها البناء على خبراتنا وإنجازاتنا ونجاحاتنا السابقة، ونحن مصممون على جعل الاتفاقية الجديدة أكثر فاعلية، والواقع أن ما شهدناه، خلال الفترة الماضية، من تقلبات خطيرة أثرت سلبا في أساسيات أداء السوق، وقوضت استقرارها، لا يزيدنا إلا إصرارا على تحقيق ذلك".

المصدر: "الاقتصادية"