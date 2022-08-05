روسيا وتركيا تعززان علاقاتهما التجارية والاقتصادية بوثيقة جديدة

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في بداية لقائه مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، عن أمله في أن تتمكن روسيا وتركيا من توقيع مذكرة بشأن تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية.

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وقال الرئيس الروسي: "آمل أن نتمكن اليوم من التوقيع على مذكرة مناسبة بشأن تطوير علاقاتنا التجارية والاقتصادية، مع مراعاة الاتفاقات التي توصل إليها وفدنا أثناء عمله في تركيا".

وتربط روسيا وتركيا علاقات تجارية واقتصادية متينة، حيث تقوم شركة "روساتوم" للطاقة النووية ببناء أول محطة كهرذرية في تركيا، وتعد تركيا ثاني أكبر مستورد للغاز الطبيعي من روسيا، كما أن الأخيرة تعد سوقا رئيسيا لتصريف الخضروات التركية.

وتعد تركيا إحدى الوجهات المفضلة لدى السائح الروسي، حيث تستقبل كل عام ملايين السياح من روسيا، حيث ينفق السياح الروس في تركيا مليارات الدولارات.

المصدر: نوفوستي