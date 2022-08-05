 
مباشر

روسيا وتركيا تعززان علاقاتهما التجارية والاقتصادية بوثيقة جديدة

مال وأعمال

روسيا وتركيا تعززان علاقاتهما التجارية والاقتصادية بوثيقة جديدة
Globallookpress
صورة من الأرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tk4n

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في بداية لقائه مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، عن أمله في أن تتمكن روسيا وتركيا من توقيع مذكرة بشأن تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية.

إقرأ المزيد
مكانة روسيا الاقتصادية بالنسبة لتركيا
مكانة روسيا الاقتصادية بالنسبة لتركيا

وقال الرئيس الروسي: "آمل أن نتمكن اليوم من التوقيع على مذكرة مناسبة بشأن تطوير علاقاتنا التجارية والاقتصادية، مع مراعاة الاتفاقات التي توصل إليها وفدنا أثناء عمله في تركيا".

وتربط روسيا وتركيا علاقات تجارية واقتصادية متينة، حيث تقوم شركة "روساتوم" للطاقة النووية ببناء أول محطة كهرذرية في تركيا، وتعد تركيا ثاني أكبر مستورد للغاز الطبيعي من روسيا، كما أن الأخيرة تعد سوقا رئيسيا لتصريف الخضروات التركية.

وتعد تركيا إحدى الوجهات المفضلة لدى السائح الروسي، حيث تستقبل كل عام ملايين السياح من روسيا، حيث ينفق السياح الروس في تركيا مليارات الدولارات.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

موقع: طائرة تابعة للقوات الجوية الأمريكية يعتقد أن بيلوسي على متنها أقلعت من كوالالمبور