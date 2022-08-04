المركزي الروسي يعتمد إجراءات للتخلي عن الدولار واليورو

يعتزم البنك المركزي الروسي الإسراع في إجراءات التخلي التدريجي عن استخدام العملات الأجنبية، وفي هذا الإطار سيتم اتخاذ تدابير إضافية لتقليل العمليات المصرفية بالدولار واليورو.

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وجاء ذلك ضمن تقرير لبنك روسيا (البنك المركزي الروسي) عن تطوير السوق المالية في روسيا في ظل العقوبات الغربية.

وقال المركزي الروسي في التقرير: "في ظل الظروف الحالية، يبدو أن التخلي التدريجي لاستخدام عملات الدول غير الصديقة في مجرى دوران المدفوعات الداخلية والخارجية أمر حتمي. وسيساعد المركزي في تسريع عملية خفض حجم العمليات المصرفية (بالدولار واليورو) من خلال إدخال إجراءات تنظيمية إضافية".

وينصح المركزي الروسي الحكومة بإصدار توجيهات للشركات المملوكة للدولة بشأن تحويل الأموال التي تملكها من عملات الدول غير الصديقة (الدولار واليورو) إلى عملات دول آخرى.

ومنذ فبراير الماضي، بدأت دول غربية في تجميد الأصول الأجنبية للبنوك الروسية، وكذلك الحد من عمليات البنوك الروسية المرتبطة بالعملات الاحتياطية الرئيسية في العالم، وأشار المركزي الروسي إلى أن هذه العملات أصبحت "سامة" لاستخدامها في معاملات الدفع الدولية والمحلية.

المصدر: نوفوستي + برايم