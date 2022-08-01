المركزي الروسي يمدد الضوابط على ودائع الدولار

أعلن البنك المركزي الروسي، اليوم الاثنين، عن تمديد الحظر على سحب العملة الأجنبية (الدولار واليورو) من الودائع المصرفية لمدة 6 أشهر أخرى، حتى 9 مارس 2023.

ويحظر على الأفراد سحب الأموال بالدولار واليورو من الودائع لكن يمكن سحبها بالعملة الروسية الروبل بناء على سعر الصرف يوم السحب.

وفي مطلع شهر مارس الماضي أعلن البنك المركزي الروسي مجموعة من الإجراءات لتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي في روسيا، وذلك في ظل العقوبات الغربية على روسيا. ومن هذه الإجراءات حظر سحب الدولار واليورو من الودائع المصرفية.

يتبع..