روسيا تحفز الأجانب على الشراء بإجراء جديد

قالت الصحيفة البرلمانية، إنه بموجب قرار حكومي، سيتم افتتاح متاجر معفاة من الرسوم الجمركية في موسكو وبطرسبورغ للدبلوماسيين وموظفي المنظمات الدولية العاملة في روسيا.

وستقوم متاجر duty free، ببيع مقابل الروبل والدولار واليورو، المشروبات الكحولية ومنتجات التبغ والعطور ومستحضرات التجميل والحلويات والمجوهرات والهواتف الذكية والساعات.

إقرأ المزيد

ونقلت الصحيفة عن فلاديمير جباروف، النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الاتحاد الروسي، أن هذا النوع من المتاجر يعتبر مصدرا إضافيا للعملة الأجنبية.

المصدر: سبوتنيك