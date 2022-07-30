اكتشاف حقل جديد الغاز في البحر الكاريبي

قالت شركة النفط الكولومبية "إيكوبترول" وشركة "بتروبراس" البرازيلية، في بيان يوم أمس الجمعة، إنهما اكتشفتا حقلا جديدا للغاز في حوض البحر الكاريبي.

وأضاف البيان: "تؤكد شركتا إيكوبترول وبتروبراس، اكتشاف تراكم للغاز الطبيعي باستخدام بئر الاستكشاف Uchuva-1، التي تم حفرها بعمق كبير في كولومبيا، على بعد 32 كلم من الساحل و 76 كلم من مدينة سانتا مارتا".

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وأشار البيان إلى أن العمق في هذه المنطقة حوالي 830 مترا.

من جانبه شدد الرئيس الكولومبي إيفان دوكي، على أن هذا هو أهم اكتشاف في هذا المجال خلال الثلاثين عاما الماضية.

وكتب رئيس الدولة على تويتر "يؤكد هذا الاكتشاف، أن الجزء الكولومبي من الكاريبي هو أحد المصادر الرئيسية للغاز لبلدنا".

وستواصل الشركتان العمل في الموقع، لتحديد احتياطيات الغاز في الحقل المكتشف.

المصدر: تاس