الكونغو الديمقراطية تطرح في مزاد 27 حقلا نفطيا وثلاثة حقول غازية

أعلنت السلطات في جمهورية الكونغو الديمقراطية الاثنين أنها ستطرح في مزاد 27 حقلا نفطيا وثلاثة حقول غاز، لتضرب بذلك عرض الحائط بمناشدات منظمة "غرينبيس" التي تدافع عن البيئة.

وقال وزير النفط الكونغولي ديدييه بوديمبو إنه من أصل 32 حقلا نفطيا كانت السلطات تعتزم طرحها في مزايدة، تقرر في نهاية المطاف فتح الباب في 28 يوليو الجاري أمام تلقي العروض لمنح حقوق استغلال 27 حقلا، من بينها حقلان استعادتهما الحكومة مؤخرا من رجل الأعمال الإسرائيلي دان غيرتلير.

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وأضاف الوزير أنه إلى جانب هذه الحقول النفطية قررت السلطات الكونغولية استدراج عروض لاستغلال ثلاثة حقول غازية.

وفي حين تقع حقول الغاز الثلاثة في بحيرة كيفو، فإن الحقول النفطية الـ27 تتوزع كالآتي: ثلاثة حقول في الحوض الساحلي، وتسعة في الحوض الأوسط، و11 في تنجانيقا، وأربعة في ألبرتين.

وناشدت "غرينبيس" الحكومة الكونغولية الحفاظ على التنوع البيولوجي الذي يتميز به الحوض الأوسط وعدم المساس بالكميات الهائلة من الكربون المخزنة فيه.

وحسب المنظمة البيئية فإن هذا الحوض يحتوي على ما يقرب من 30 غيغاطن من الكربون، أي ما يعادل ثلاث سنوات من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون العالمية.

لكن الحكومة الكونغولية أكدت أن قرارها لا ينطوي على أي مخاطر بيئية ويستند إلى دراسات علمية.

المصدر: أ ف ب