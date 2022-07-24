وزيرة الخزانة الأمريكية: التضخم مرتفع للغاية والاقتصاد الأمريكي يتباطأ لكن لا مؤشرات على الركود

قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، إن الاقتصاد الأمريكي يتباطأ، مشيرة في الوقت ذاته إلى عدم وجود مؤشرات على حدوث ركود.

وقالت يلين في مقابلة مع شبكة "إن بي سي"، بثت يوم الأحد: "الاقتصاد يتباطأ. في العام الماضي كان هناك نمو سريع بنحو 5.5%، وتمكنا من إعادة الأشخاص الذين فقدوا وظائفهم خلال الوباء. سوق العمل الآن قوي للغاية.. هذا ليس اقتصادا في حالة ركود، لكننا الآن في فترة انتقالية تباطأ فيها النمو. هذا أمر ضروري".

وأضافت "لكنكم لا ترون أي بوادر في الوقت الحالي، فالركود هو انكماش واسع يؤثر على العديد من قطاعات الاقتصاد. إنه ليس موجودا".

ومع ذلك، أشارت يلين إلى أن التضخم مرتفع للغاية. وقالت "صدرت تعليمات لمجلس الاحتياطي الفيدرالي باتباع سياسة من شأنها أن تقلل التضخم. أتوقع أن يكون هذا ناجحا".

المصدر: تاس