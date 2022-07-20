"نيوزويك": تنامي قلق الغربيين لانعكاس العقوبات ضد روسيا عليهم

أفادت مجلة "نيوزويك" الأمريكية بأن التعب والقلق يتناميان لدى الشعوب الغربية مع ارتداد آثار العقوبات المفروضة ضد روسيا عليهم، والتي انعكست على الحالة المعيشية في بلدانهم.

وقالت المجلة إن "العقوبات المفروضة على روسيا أسفرت عن مجموعة من المشاكل لدى الغرب، منها التضخم المتصاعد والارتفاع الكبير في أسعار الوقود وحالة عدم اليقين حيال استقرار إمدادات الغاز الروسي في الشتاء الذي لم يبق على قدومه إلا أسابيع قليلة".

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وأضافت أن "حالة عدم الاستقرار السياسي في تصاعد، حيث آخر تأكيد على ذلك كانت استقالة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أحد أقوى الداعمين الأوروبيين لأوكرانيا".

وقال السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنتونوف في تصريح للمجلة إن "خطط خنق بلادنا فشلت، وفرض العقوبات علينا بشكل عشوائي لا يؤدي إلا لتفاقم الوضع في الاقتصاد الأمريكي".

وختمت المجلة بأن "الحرب الخاطفة للعقوبات قد فشلت".

المصدر: "نوفوستي"