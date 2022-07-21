 
مباشر

الاتحاد الأوروبي يقدم منحة لمصر

مال وأعمال

الاتحاد الأوروبي يقدم منحة لمصر
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tgt0

قدم الاتحاد الأوروبي، منحة مالية لمصر بقيمة 117.9 مليون يورو، لدعم موازنة قطاعي المياه والطاقة.

إقرأ المزيد
السيسي: مصر يمكنها تصدير غاز شرق المتوسط بأكمله لأوروبا
السيسي: مصر يمكنها تصدير غاز شرق المتوسط بأكمله لأوروبا

وقالت وزيرة التعاون الدولي المصرية رانيا المشاط، إن المنحة تأتي في إطار العلاقات الاستراتيجية والتعاون المستمر بين مصر والاتحاد الأوروبي، بهدف دعم خطط الدولة التنموية وأولوياتها من خلال التعاون الإنمائي الفعال، وتماشيًا مع الجهود التي تبذلها الدولة لتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتنفيذ المشروعات الصديقة للبيئة لاسيما وأن مصر تستعد لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27.

المصدر: المصري اليوم

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

لافروف: المهام الجغرافية للعملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس تغيرت (مباشر)