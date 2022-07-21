الاتحاد الأوروبي يقدم منحة لمصر

قدم الاتحاد الأوروبي، منحة مالية لمصر بقيمة 117.9 مليون يورو، لدعم موازنة قطاعي المياه والطاقة.

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وقالت وزيرة التعاون الدولي المصرية رانيا المشاط، إن المنحة تأتي في إطار العلاقات الاستراتيجية والتعاون المستمر بين مصر والاتحاد الأوروبي، بهدف دعم خطط الدولة التنموية وأولوياتها من خلال التعاون الإنمائي الفعال، وتماشيًا مع الجهود التي تبذلها الدولة لتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتنفيذ المشروعات الصديقة للبيئة لاسيما وأن مصر تستعد لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27.

المصدر: المصري اليوم