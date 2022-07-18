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السيسي: مصر يمكنها تصدير غاز شرق المتوسط بأكمله لأوروبا

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السيسي: مصر يمكنها تصدير غاز شرق المتوسط بأكمله لأوروبا
Globallookpress
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قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن مصر على استعداد لتصدير غاز شرق المتوسط إلى أوروبا عبر محطات المصرية.

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وأضاف السيسي خلال مؤتمر مع المستشار الألماني أولاف شولتس بمقر المستشارية الألمانية، أن أزمة الطاقة أزمة عالمية، لافتا إلى أن التحديات الراهنة في مجال الطاقة تتطلب تعاونا للتخفيف من آثارها. 

وأشار إلى توقيع اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي في هذا الشأن، حيث أكدت مصر استعدادها لتقديم ما يمكن من تسهيلات لإيصال الغاز في شرق المتوسط إلى أوروبا للتخفيف من آثار هذه الأزمة.

وقال: "مصر انشأت منتدى غاز شرق المتوسط الذي يستهدف تعظيم وتركيز مصادر الطاقة والاستفادة من الإمكانات المتواجدة في مصر كي يصل الغاز إلى مستهلكيه".

وتابع: "كل الغاز الذي يخرج من شرق المتوسط يمكن تصديره من مصر لأوروبا، وذلك باستخدام  الإمكانات المتاحة لدينا في مصر من محطات إسالة ".

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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