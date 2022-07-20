مصر تضع الصبة الخرسانية لأول مفاعل نووي بمحطة الضبعة

أعلنت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء برئاسة أمجد الوكيل في مصر عن تنظيم حفل هندسي بمناسبة بدء أعمال الصبة الخرسانية لأول وحدة نووية بمحطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء.

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وقالت الهيئة في بيان لها إن الحفل الذي تقيمه اليوم الأربعاء في أرض المحطة النووية بالضبعة، يحضره عدد كبير من رجال الدولة.

يذكر أن هيئة الرقابة النووية أصدرت إذن إنشاء الوحدة الأولى للمحطة النووية نهاية الشهر الماضي، ومن المقرر أن تقوم شركة "روساتوم" النووية الروسية ببناء أول محطة للطاقة النووية في تاريخ مصر.

ويجري بناؤها في مدينة الضبعة بمحافظة مطروح على سواحل البحر الأبيض المتوسط وتتألف المحطة من 4 وحدات لتوليد الطاقة مجهزة بمفاعلات الجيل الثالث + (في في إي أر 1200) بقوة 1200 ميجاوات.

المصدر: RT