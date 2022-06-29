مصر تصدر تصريحا لشركة "روساتوم" الروسية لبناء أول وحدة طاقة نووية في الضبعة

أصدرت السلطات المصرية تصريحا لمؤسسة "روساتوم" الروسية، لبناء أول وحدة طاقة بمحطة الطاقة النووية بالضبعة، وفق ما أعلنته هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في البلاد يوم الأربعاء.

وتم تقديم طلب بناء أول مفاعلين من أربعة مفاعلات إلى الدائرة في 1 يناير 2019.

وتقوم شركة "روساتوم" الروسية بتنفيذ بناء أول كهروذرية في مصر لتوليد الطاقة الكهربائية، ويأتي ذلك في إطار اتفاقية وقعت بين موسكو والقاهرة في نوفمبر 2015.

وستضم أول محطة طاقة نووية في تاريخ مصر أربع وحدات طاقة بقوة 1200 ميغاواط، وستقوم بتشغيل المفاعلات النووية الروسية المتقدمة VVER-1200 من الجيل الثالث الذي يلبي أعلى معايير السلامة.

المصدر: RT + تاس