الشيخ حمدان بن محمد بن راشد يطلق استراتيجية دبي للميتافيرس ويكشف عن أهدافها

أطلق الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، اليوم الاثنين، استراتيجية دبي للميتافيرس.

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وعلى حسابه في "تويتر"، قال الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: "أطلقنا اليوم استراتيجية دبي للميتافيرس..الثورة القادمة في المجال التكنولوجي والاقتصادي ستؤثر في كافة مناحي الحياة خلال العقدين القادمين، لدينا 1000 شركة في دبي تعمل حاليا في هذا القطاع البالغ إسهامه 500 مليون دولار في اقتصادنا الوطني.. وتوقعاتنا أن يرتفع بقوة خلال الفترة القادمة".

أطلقنا اليوم استراتيجية دبي للميتافيرس، الثورة القادمة في المجال التكنولوجي والاقتصادي ستؤثر في كافة مناحي الحياة خلال العقدين القادمين، لدينا 1000 شركة في دبي تعمل حالياً في هذا القطاع البالغ إسهامه 500 مليون دولار في اقتصادنا الوطني.. وتوقعاتنا أن يرتفع بقوة خلال الفترة القادمة pic.twitter.com/79vU7JXeCE — Hamdan bin Mohammed (@HamdanMohammed) July 18, 2022

وأضاف الشيخ حمدان: "هدفنا من إطلاق خطة متكاملة للميتافيرس في هذا الوقت المبكر لهذه التقنية أن نكون ضمن العشر مدن الأوائل التي ستشكل هذا القطاع عالميا..دبي كانت وستبقى سابقة غيرها عالميا.. لأن محمد بن راشد أثبت للعالم مرارا وتكرارا صواب رؤيته المستقبلية والتنموية التي صنعت دبي".

هدفنا من إطلاق خطة متكاملة للميتافيرس في هذا الوقت المبكر لهذه التقنية أن نكون ضمن العشر مدن الأوائل التي ستشكل هذا القطاع عالمياً .. دبي كانت وستبقى سابقةً غيرها عالمياً.. لأن محمد بن راشد أثبت للعالم مراراً وتكراراً صواب رؤيته المستقبلية والتنموية التي صنعت دبي. — Hamdan bin Mohammed (@HamdanMohammed) July 18, 2022

المصدر: RT