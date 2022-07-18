 
مباشر

الشيخ حمدان بن محمد بن راشد يطلق استراتيجية دبي للميتافيرس ويكشف عن أهدافها

مال وأعمال

الشيخ حمدان بن محمد بن راشد يطلق استراتيجية دبي للميتافيرس ويكشف عن أهدافها
AFP
دبي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tfud

أطلق الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، اليوم الاثنين، استراتيجية دبي للميتافيرس.

إقرأ المزيد
دبي تتصدر التصنيف العالمي في استقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر
دبي تتصدر التصنيف العالمي في استقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر

وعلى حسابه في "تويتر"، قال الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: "أطلقنا اليوم استراتيجية دبي للميتافيرس..الثورة القادمة في المجال التكنولوجي والاقتصادي ستؤثر في كافة مناحي الحياة خلال العقدين القادمين، لدينا 1000 شركة في دبي تعمل حاليا في هذا القطاع البالغ إسهامه 500 مليون دولار في اقتصادنا الوطني.. وتوقعاتنا أن يرتفع بقوة خلال الفترة القادمة".

وأضاف الشيخ حمدان: "هدفنا من إطلاق خطة متكاملة للميتافيرس في هذا الوقت المبكر لهذه التقنية أن نكون ضمن العشر مدن الأوائل التي ستشكل هذا القطاع عالميا..دبي كانت وستبقى سابقة غيرها عالميا.. لأن محمد بن راشد أثبت للعالم مرارا وتكرارا صواب رؤيته المستقبلية والتنموية التي صنعت دبي".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا