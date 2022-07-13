تباطؤ التضخم السنوي في روسيا إلى 15.62%

تباطأ التضخم في روسيا في الفترة من 2 إلى 8 يوليو إلى 15.62% على أساس سنوي، مقابل 16.19% في الأسبوع الماضي، وفقًا لمراجعة "حول وضع الأسعار الحالي"، أعدتها وزارة التنمية الاقتصادية.

وتشير الوثيقة إلى أنه "في الأسبوع الممتد من 2 يوليو إلى 8 يوليو 2022، انخفضت الأسعار بنسبة 0.03%. وبالمقاييس السنوية، تباطأ نمو الأسعار إلى 15.62%".

ووفقا لوزارة التنمية الاقتصادية، فإن المساهمة الرئيسية في انخفاض الأسعار تستمر من خلال انخفاض سعر المنتجات الغذائية (-0.37% في نهاية الأسبوع) بسبب زيادة كميات الفواكه والخضروات، فضلا عن تباطؤ نمو أسعار المنتجات الغذائية الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، سجلت وزارة التنمية الاقتصادية استمرار الاتجاه النزولي لأسعار قطاع المنتجات غير الغذائية (-0.08%). في الوقت نفسه، في قطاع الخدمات المنظمة والسياحية، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.67%.

وفي وقت سابق، قال وزير التنمية الاقتصادية مكسيم ريشيتنيكوف، إن التضخم في روسيا بحلول نهاية العام سيكون أقل من 17.5% المتوقعة.

المصدر: تاس