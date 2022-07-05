الدوما يصادق على بروتوكول التجارة الحرة بين الاتحاد الاقتصادي الأوراسي وإيران

صادق مجلس الدوما في جلسته اليوم الثلاثاء، على بروتوكول الاتفاقية المؤقتة المؤدية إلى تشكيل منطقة تجارة حرة بين الاتحاد الاقتصادي الأوراسي وإيران الموقعة بتاريخ 17 مايو 2018.

تم التوقيع على الوثيقة في طهران في 14 مارس 2022. وتنص الاتفاقية المؤقتة، التي دخلت حيز التنفيذ في 27 أكتوبر 2019، على نظام استيراد تفضيلي لقائمة محدودة من السلع بين الطرفين.

تقوم الاتفاقية المؤقتة، التي يتم تمديدها بموجب محضر خاص، بتشكيل القواعد الأساسية للتجارة بين الاتحاد الاقتصادي الأوراسي والدول الأعضاء فيه، وإيران، وتم تقريبها بأقصى قدر ممكن مع قواعد منظمة التجارة العالمية (WTO). والحديث يدور هنا بشكل خاص عن تطبيق تدابير الحماية والإدارة الجمركية.

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وجاء في المذكرة التوضيحية المرفقة بالوثيقة: "فيما يتعلق بمجموعة محدودة من السلع محددة في الاتفاقية، يتم قبول الالتزامات بالتخلي عن استخدام المحظورات والقيود الكمية على استيراد السلع الخاضعة للتحرير، وعن الأحكام التي تحدد المعايير الأساسية لمنظمة التجارة العالمية من حيث البيطرية والصحية وتدابير الصحة النباتية، التنظيم الفني فيما يتعلق بهذه السلع".

المصدر: تاس