تعاون روسي مصري في ابتكار أدوية للطب النووي

أبرمت شركتان روسية ومصرية مذكرة تعاون تنص على التطوير والإنتاج والإطلاق المشترك للمستحضرات الصيدلانية الإشعاعية في السوق.

وتم توقيع الوثيقة بين شركة Rusatom Healthcare (شركة تابعة لشركة "روساتوم" الحكومية الروسية) وشركة Pharco Pharmaceuticals المصرية الرائدة، وفقا لما ذكرته الخدمة الصحفية للشركة الروسية.

وأبرمت مذكرة التعاون كجزء من المعرض والمؤتمر الإفريقي الأول Africa Health ExCon ​​2022 المخصص لسوق الرعاية الصحية والصيدلة.

وأشار بيان صدر عن الشركة الروسية إلى أن "المذكرة حددت نوايا الطرفين فيما يتعلق بمواصلة تطوير التعاون وتنفيذ المشاريع المشتركة".

وعلى وجه الخصوص، اتفق الطرفان على تطوير التعاون في مشاريع التطوير والإنتاج المشترك للمستحضرات الصيدلانية الإشعاعية، وإجراء الدراسات قبل السريرية والسريرية، وتسجيل وإطلاق المنتجات المتقدمة في السوق في مصر، ودول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ودول أخرى.

المصدر: نوفوستي