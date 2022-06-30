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القطري طيّب بلمهدي رئيسا لـ"روس نفط" الروسية خلفا للمستشار الألماني الأسبق شرودر

مال وأعمال

القطري طيّب بلمهدي رئيسا لـ
AP مقر شركة "روسنفط" في موسكو، أرشيف
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عيّنت مجموعة "روس نفط" النفطية الروسية العملاقة القطري طيّب بلمهدي رئيسا لمجلس إدارتها، خلفا للمستشار الألماني الأسبق غيرهارد شرودر، الذي تنحى في مايو الماضي.

وجاء في بيان أصدرته "روس نفط" إثر الاجتماع السنوي لجمعيتها العامة، أن بلمهدي في رصيده "45 سنة خبرة في شركات نفطية أساسية في الشرق الأوسط".

وذكرت وكالة "فرانس برس" أن بلمهدي خبير ذائع الصيت في مجال النفط والغاز، وسبق أن تولى مناصب إدارية عدة في مجموعة قطر للطاقة.

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كذلك انضم القطريان فيصل السويدي وحمد راشد المهندي اللذان يمثلان الصندوق السيادي القطري "جهاز قطر للاستثمار" إلى مجلس إدارة المجموعة التي تعد أكبر شركة نفطية روسية، وفق "روسنفت".

وكانت المجموعة أعلنت في مايو الماضي انسحاب شرودر من مجلس إدارتها، بعد ضغوط تعرض في بلاده.

 

المصدر: "أ ف ب"

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