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وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو يتفقد القوات المشاركة في العملية الخاصة في أوكرانيا (فيديو)

وسائل إعلام: بلدان مجموعة السبع تريد تحديد السعر الأقصى للنفط الروسي

مال وأعمال

وسائل إعلام: بلدان مجموعة السبع تريد تحديد السعر الأقصى للنفط الروسي
AP
وصول الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى ألمانيا للمشاركة في قمة مجموعة السبع، 25 يونيو 2022
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تبحث بلدان مجموعة السبع الكبرى خلال القمة المنعقدة في ألمانيا تحديد الأسعار بحدها الأقصى للنفط الروسي.

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ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر في الحكومة الألمانية: "نحن في الطريق الصحيح نحو التوصل إلى اتفاق (بشأن تحديد السعر الأقصى للنفط الروسي)". وأضاف أنه تجري حاليا مناقشات "بناءة" للغاية بهذا الشأن.

وأعلنت السلطات الأمريكية، سابقا، أنها تعمل مع حلفائها على فرض قيود على أسعار النفط الروسي.

تعقد قمة مجموعة السبع برئاسة ألمانيا في الفترة ما بين 26 و28 يونيو الجاري في قصر إيلماو في ألمانيا. وسيكون بين ضيوف القمة زعماء كل من السنغال وجنوب إفريقيا والأرجنتين والهند وإندونيسيا. كما سيشارك في أعمالها عبر مؤتمر الفيديو الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

المصدر: نوفوستي

 

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