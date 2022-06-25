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شولتس: لا يجب توقع حدوث اختراق في قمة مجموعة السبع

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شولتس: لا يجب توقع حدوث اختراق في قمة مجموعة السبع
AP
المستشار الألماني أولاف شولتس
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دعا المستشار الألماني، أولاف شولتس، لعدم توقع اتخاذ قرارات "خارقة" خلال قمة مجموعة السبع الذي ستعقد في الفترة بين 26 و28 يونيو الجاري في قصر إيلماو في جنوب ألمانيا.

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وقال شولتس في خطاب مصور نشره المكتب الصحفي للحكومة الألمانية، اليوم السبت: "يقع قصر إيلماو في الجبال، لكننا لن ننقل الجبال بالتأكيد. لكن يمكننا اتخاذ قرارات هامة وإعداد ما هو مفيد بالنسبة لنا جميعا عندما نعمل كوحدة حازمة".

ومن المتوقع أن تتمحور قمة مجموعة السبع التي ستستغرق 3 أيام حول الوضع في أوكرانيا وعواقب العقوبات المفروضة على روسيا.

من جهتها قال المتحدثة باسم الحكومة الألمانية، كريستياني هوفمان إن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي سيشارك في أعمال القمة في 27 يونيو الجاري عبر مؤتمر الفيديو.

المصدر: تاس

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