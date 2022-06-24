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بوتين: عدم المسؤولية لدى دول G7 وراء نمو التضخم في العالم

مال وأعمال

بوتين: عدم المسؤولية لدى دول G7 وراء نمو التضخم في العالم
Sputnik
صورة من الأرشيف - الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الارتفاع الحاد في التضخم هو نتيجة لعدة سنوات من العمل غير المسؤول لدول مجموعة السبع، ولا علاقة للعملية الروسية الخاصة في أوكرانيا بذلك. 

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وجاء ذلك في كلمة ألقاها الرئيس الروسي عبر الفيديو في اجتماع "بريكس+"، وكان موضوع الاجتماع هو "تعزيز الشراكات من أجل التنمية العالمية في عصر جديد".

وقال بوتين، إن "الزيادة الحادة في التضخم لم تحدث بالأمس إنها نتيجة عدة سنوات من سياسة الاقتصاد الكلي غير المسؤولة لدول مجموعة السبع".

وأضاف، أن "روسيا تعتبر مشاركا مهما ومسؤولا في سوق الغذاء العالمية، ونحن بالطبع مستعدون لمواصلة الوفاء بحسن نية بجميع التزاماتنا التعاقدية لتوريد المنتجات الزراعية والأسمدة وموارد الطاقة وغيرها من المنتجات الحيوية".

وأشار إلى أن روسيا تواصل تقديم المساعدات الإنسانية للعديد من الدول المحتاجة، ولا سيما لبنان وطاجيكستان وقرغيزستان وكوبا والسودان وغيرها.

وفيما يلي أبرز تصريحات بوتين:

بوتين: روسيا ستكون قادرة على توريد 50 مليون طن من الحبوب إلى الأسواق العالمية حيث يتوقع أن يكون محصول الحبوب وفيرا في البلاد.

بوتين: يتم تهويل الوضع مع الحبوب الأوكرانية بشكل مصطنع وروسيا لا تعرقل تصديرها.

بوتين: روسيا مستعدة للوفاء بالتزاماتها في إمدادات الطاقة والأسمدة.

بوتين: لدى روسيا والأمم المتحدة تفاهم بشأن الحبوب الأوكرانية لكن ينقص الموقف البناء لكييف.

المصدر: RT + نوفوستي

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