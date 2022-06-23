مصر.. حالة ترقب شديدة بالشارع لاجتماع البنك المركزي

يشهد الشارع المصري، اليوم الخميس، حالة ترقب شديدة لاجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري التي ستعقد اجتماعها الرابع هذا العام وسط توقعات بتثبيت أو رفع الفائدة.

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ويتوقع بعض المحللين أن يقدم البنك المركزي على تثبيت سعر الفائدة فيما يتوقع البعض الآخر أن يرفع المركزي سعر الفائدة بنسبة بين 1 إلى 2%.

وكان البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة للمرة الثانية هذا العام يوم 19 مايو الماضي بنسبة 2% لتصل إلى 11.25% للإيداع و12.25% للإقراض.

ورفع المركزي أسعار الفائدة 1% يوم 21 مارس الماضي خلال اجتماع استثنائي، وذلك تزامنا مع طرح شهادة ادخار مرتفعة العائد بنسبة 18% ببنكي الأهلي المصري ومصر، والتي تم إيقافها مؤخرا بعد تحقيق الحصيلة المستهدفة منها ببيع شهادات بقيمة 750 مليار جنيه.

ويأتي اجتماع اللجنة اليوم بعد أيام من قرار الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) يوم الأربعاء الماضي برفع سعر الفائدة بنسبة 0.75% وهي الأعلى منذ عام 1994 وذلك للمرة الثالثة هذا العام من أجل مواجهة معدلات التضخم التي وصلت لأعلى مستوياتها في نحو 4 عقود.

وتوقع 5 محللين اقتصاديين تثبيت سعر الفائدة وقال هاني جنينة، الخبير الاقتصادي والمحاضر في الجامعة الأمريكية، تثبيت أسعار الفائدة بالبنك المركزي المصري خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية رغم رفع الفائدة الأمريكية.

واتفق مع جنينة على التوقع بتثبيت الفائدة عالية ممدوح كبيرة الاقتصاديين ببنك استثمار بلتون، ومنى بدير الخبيرة الاقتصادية، ومونيت دوس محللة الاقتصاد الكلي بإدارة البحوث بشركة إتش سي لتداول الأوراق المالية، وعمرو الألفي رئيس قسم البحوث بشركة برايم لتداول الأوراق المالية.

بينما يتوقع 5 محللين اقتصاديين ومصرفيين آخرين رفع أسعار الفائدة بنسبة 1 و2%، من بينهم محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق الدخل والنقد الثابت، في شركة الأهلي لإدارة الاستثمارات (1%)، ومحمد بدرة، عضو مجلس إدارة في أحد البنوك الحكومية سابقا (1%)، وسهر الدماطي، الخبيرة المصرفية ونائب رئيس بنك مصر سابقا (1.5%).

كما توقع رفع الفائدة بالبنك المركزي أيضا في الاجتماع المقبل المحللة الاقتصادية إسراء أحمد (2%)، ومحمد عبد المجيد، الخبير الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك بي إن بي باريبا (2%).

المصدر: مصراوي