مسؤول: بدء نقل الحبوب إلى ميناء بيرديانسك لتصديره بحرا

صرح عضو المجلس الرئيسي للإدارة العسكرية المدنية بمنطقة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، بأن المزارعين في المنطقة بدأوا نقل حبوبهم إلى ميناء بيرديانسك لاستئناف تصديره بحرا.

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وقال روغوف في حديثه لوكالة "تاس": "يتم نقل الحبوب إلى الميناء لتصديره. نحتاج إلى كميات كبيرة من الحبوب، ويدور الحديث ليس عن عربة وحتى قطار واحد بل عن الألوف من الأطنان. والدول المشترية الرئيسية لحبوبنا اليوم هي الشرق الأوسط والدول الإفريقية وتركيا والعديد من التجار بمن فيهم من أمريكا الشمالية. ويؤكد ذلك مرة أخرى ازدواجية ونفاق الأمريكيين، إذ يفرضون عقوبات رسميا، وينوون بغض النظر عن العقوبات المفروضة الاستفادة في سوق الحبوب. وقد تم توقيع عقود على أحجام معينة بالفعل".

وأوضح روغوف أن الحديث - فيما يخص التجار من أمريكا الشمالية - يدور عن الشركات المسجلة في الولايات المتحدة وكندا.

وأفاد رئيس الإدارة العسكرية المدنية للمنطقة، يفغيني باليتسكي، سابقا، بأن احتياطات الحبوب من محاصيل العام الماضي في الأراضي المحررة للجمهورية تبلغ 1,5 مليون طن. وأوضح أنه من المخطط تصدير جزء من هذه الحبوب إلى الخارج، فيما سيتم تحويل جزء آخر منه إلى احتياطات الحبوب.

المصدر: تاس