لوغانسك مستعدة "بكل سرور" لتوريد الحبوب إلى سوريا

قال ليونيد باسيتشنيك رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية، إن بلاده مستعدة "بكل سرور" لتزويد سوريا بالحبوب.

وأضاف في حديث على هامش فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: "نحن مستعدون أيضا لتوريد الحبوب لسوريا. يجب أن ندعم اخواننا السوريين. أعتقد أنه مع الأخذ بعين الاعتبار الأراضي التي يتم ضمها ستتمكن جمهوريتنا من تزويد نفسها بالحبوب بنسبة 100٪ وسيكون لدينا بالتأكيد فائض من الحبوب والذي سنقوم بتوريده لسوريا بكل سرور".

وأشار إلى أن جمهوريتي دونباس تتعاونان مع سوريا، في مجال الصناعة الغذائية وتبادل الإنتاج والتكنولوجيا والخبرة.

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وقال: "من المهم جدا بالنسبة لنا، أن الرئيس السوري بشار الأسد، أعلن عزم بلاده الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين".

وتابع رئيس لوغانسك: "يسعدنا أن تعترف بنا ليس فقط دول من المعسكر الاشتراكي السابق، بل وبعض الدول الأجنبية، ولا سيما سوريا، ويمكن للشعب السوري والحكومة السورية الاعتماد على جميع أنواع المساعدة من جمهوريتي دونباس. لن نخذلكم. سنساعدكم وسنمد يد العون والصداقة دوما".

المصدر: نوفوستي