هنغاريا: روسيا تسلم لنا الغاز وفقا للعقد

أكد بيتر سيارتو وزير الخارجية والتجارة الهنغاري اليوم الأحد أن إمدادات الطاقة بما فيها الغاز الطبيعي، في البلاد مستقرة ومؤمنة بشكل كامل.

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وقال سيارتو في حديث لإذاعة محلية، إن شحنات من الغاز الطبيعي والنفط الخام تصل يوميا وفقا للعقد والجدول ودون أي انقطاع، مذكرا بأن لدى هنغاريا عقدا طويل الأجل لشراء الغاز مدته 15 عاما مع شركة "غازبروم" الروسية.

وأضاف الوزير أنه كما تواردت أنباء تفيد بأن "غازبروم" ستوقف عمليات التسليم إلى بعض الدول، أجري اتصالات بشأن إمدادات موارد الطاقة مع الرئيس التنفيذي لشركة "غازبروم" أليكسي ميلر ونائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفيك، وهما أكدا لي أن روسيا ستفي بالتزاماتها التعاقدية تجاه هنغاريا.

المصدر: وكالات