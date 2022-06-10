هنغاريا: استمرار سياسة العقوبات وحظر الغاز الروسي سيدمر اقتصاد أوروبا بأكملها

قال رئيس الوزراء الهنغاري، فيكتور أوربان، إن استمرار سياسة العقوبات وفرض حظر على الغاز الروسي سيؤدي إلى تدمير اقتصاد أوروبا بأكملها.

وأكد رئيس الوزراء الهنغاري في تصريح للمحطة الإذاعية "كوسوت"، أن "الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى تغيير استراتيجيته ببطء، لأننا مع التضخم سنفلس. لا أحد مهتم بإفلاس أوروبا بأكملها. بعد الحظر النفطي، يريدون فرض حظر على الغاز، حينها ستدمر أوروبا بأكملها".

وانتقدت هنغاريا سياسة الاتحاد الأوروبي باستمرار، ووصف وزير الخارجية والعلاقات الاقتصادية الخارجية الهنغاري، بيتر سيارتو، في وقت سابق، سياسة الإملاءات الحالية لبروكسل بأنها "خاطئة ومرهقة للغاية".

وقال سيارتو إن هنغاريا مهتمة باتحاد أوروبي ناجح وموحد، لكن الاتحاد لا يحتاج لصيغة "الولايات المتحدة الأوروبية"، وإنما يحتاج إلى دول أعضاء أقوياء.

المصدر: نوفوستي