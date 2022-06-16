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وزير الصناعة الروسي يشير إلى أهمية اعتماد الروبل والجنيه في التجارة بين روسيا ومصر

مال وأعمال

وزير الصناعة الروسي يشير إلى أهمية اعتماد الروبل والجنيه في التجارة بين روسيا ومصر
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أعلن وزير التجارة والصناعة الروسي دينيس مانتوروف، أن حجم التجارة بين مصر وروسيا يجعل من الممكن اعتماد الجنيه المصري والروبل الروسي في التعاملات التجارية بين البلدين.

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وأوضح مانتوروف على هامش منتدى بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، أنه ناقش مع وزيرة التجارة والصناعة المصرية نيفين جامع إمكانية اعتماد عملتي البلدين في التجارة البينية.

وقال: "أنا متأكد من أننا كما هو الحال مع الدول الصديقة الأخرى التي لدينا معها تجارة متبادلة ونستخدم عملاتنا الوطنية فيها، سنستخدم هذا الشكل من التعامل مع مصر".

وأضاف أن موسكو والقاهرة اتفقتا على تحديث اتفاقية المنطقة الحرة للتجارة البينية في بورسعيد.

وشدد على أن ذلك سيعطي دفعة أكبر للتنمية الاقتصادية في البلدين.

المصدر: RT

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