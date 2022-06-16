RT تكشف عن تفاصيل وأسرار جديدة حول تنفيذ روسيا أكبر صفقة في تاريخ مصر

كشف كيريل ليبا المدير العام لمؤسسة "ترانسماش هولدينغ" الروسية لصناعة القطارات، عن عقد لتوريد مؤسسته أكبر دفعة من عربات القطار إلى القاهرة في تاريخ مصر.

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وأكد ليبا في تصريحات خاصة لـRT على هامش منتدى بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، ردا على سؤال حول تطورات العقد الخاص بتوريد عربات القطار إلى مصر وتأثر الصفقة بالعقوبات الغربية على روسيا وطريقة الدفع، أنه تم تنفيذ أكثر من نصف العقد الذي يشمل 1300 عربة قطار.

وأضاف أن مؤسسة "ترانسماش هولدينغ" تقدم الدعم الفني لصيانة العربات الموردة إلى مصر، وحاليا يتم وضع اللمسات النهائية على اتفاق لتقديم الدعم الفني الشامل لتوريد قطع الغيار وتدريب الكوادر المصرية لمدة 12 سنة.

وأشار إلى أنه في إطار عقد الدعم الفني سيتم بناء مركز صيانة للعربات في ضواحي القاهرة، مشددا على أن التعاون مع مصر بما في ذلك مع مؤسسة السكك الحديدة المصرية، يتطور بشكل مثمر.

كما أشار إلى أن الأزمة الأوكرانية أدت إلى بعض التغييرات في العقد، حيث أن المصارف وشركات التأمين من الجانب الروسي تم إدراجها في قائمة العقوبات، ولذلك تم تقسيم العقد إلى جزئين: الدفعة الأولى من التأمين يتحملها الجانب الروسي والثانية يتحملها الجانب الهنغاري.

وأكد ليبا عزم الأطراف المشاركة في العقد على تنفيذه، مرجحا أن تؤدي الأزمة إلى تأخر العقد بعض الشئ.

وفيما يخص دفع ثمن العربات، أفاد بأنه سيتم إدخال تعديلات طفيفة على عملية الدفع.

كما تحدث عن خطط لتوطين صناعات "ترانسماش هولدينغ" في مصر والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة بينها والدول الإفريقية والعربية، وأشار إلى أن هذه المساعي تم تعليقها مع اندلاع جائحة كورونا في العالم.

المصدر: RT