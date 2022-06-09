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بوتين: الشركات الأجنبية التي غادرت السوق الروسية ستندم على قرارها

مال وأعمال

بوتين: الشركات الأجنبية التي غادرت السوق الروسية ستندم على قرارها
AP Mikhail Klimentyev, Sputnik, Kremlin Pool
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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الشركات الأجنبية التي غادرت السوق الروسية ستندم على قرارها، موضحا أن هذا الأمر نتيجة سياسة الدول غير القادرة على اتخاذ قرارات سيادية.

وقال بوتين في اجتماع مع رواد الأعمال الشباب والشركات الناشئة: "في ظروف اليوم، عندما قفز شخص ما في مكان ما، وغادر، اختار التوقف عن العمل هنا، سوف يندمون على ذلك"، موضحا أن "هذا ليس تهديدا".

وأضاف بوتين: "سوف يندمون على ذلك، ليس لأننا نهدد أحدا، نحن لا نهدد أحدا، سوف يندمون، لأن روسيا بلد يتمتع بفرص هائلة. حقا. والكثيرين يأسفون لأنهم اضطروا للمغادرة"، موضحا ان هذا "من مظاهر الحالة الداخلية للدول التي لا تستطيع اتخاذ قرارات سيادية".

المصدر: RT

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