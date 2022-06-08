لبنان: ننتظر موافقة واشنطن لاستيراد الكهرباء من الأردن والغاز من مصر

أكد وزير الطاقة اللبناني وليد فياض، أن بلاده تنتظر موافقة واشنطن وتمويل البنك الدولي لتنفيذ اتفاقيات تزويد لبنان بالكهرباء من الأردن عبر سوريا، والغاز من مصر عبر الأردن وسوريا.

وقال في تصريح لقناة "المملكة" الأردنية، على هامش مؤتمر حول الطاقة في منطقة البحر الميت: "ننتظر التمويل من البنك الدولي ونحن بانتظار الموافقة النهائية للإدارة الأمريكية على عدم وجود تداعيات سلبية من قانون (قيصر) على هذه الاتفاقيات".

وأضاف: "لبنان أتم كل الشروط التي وضعها البنك الدولي لتنفيذ وعوده بالتمويل، ونحن بانتظار تنفيذ البنك وعده ليحصل لبنان على الطاقة الكهربائية".

ووقّع لبنان في يناير الماضي، عقدا مع الأردن لاستيراد نحو 250 ميغاواط تترجم بساعتي تغذية إضافيتين يوميا في ظل أزمة كهرباء منذ الصيف الماضي، مع تخطي ساعات التقنين 22 ساعة، ووسط عجز السلطات في خضم الانهيار الاقتصادي عن استيراد "الفيول" لتشغيل معامل الإنتاج.

ويستورد لبنان منذ أشهر "الفيول أويل" من العراق لتشغيل معامل إنتاج الكهرباء، كما يجري مباحثات مع مصر لاستيراد الغاز عبر ما يعرف بـ"الخط العربي" عبر الأردن وسوريا.

وستبلغ كلفة استيراد الكهرباء من الأردن قرابة الـ200 مليون دولار سنويا، وكذلك الأمر بالنسبة للغاز من مصر.

المصدر: "أ ف ب" + "المملكة" الأردنية