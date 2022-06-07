كيف سيكون أداء الاقتصاد العالمي لـ2022؟ ماذا سيحل بالتضخم؟.. توقعات حديثة من البنك الدولي

كشف البنك الدولي عن توقعاته الجديدة لأداء الاقتصاد العالمي واقتصادات عالمية بارزة، كذلك كشفت المؤسسة المالية العالمية عن نظرتها للتضخم.

وقال البنك الدولي في تقرير نشره اليوم، إنه يتوقع أن يصل التضخم إلى ذروته في منتصف عام 2022 ثم يتباطأ، لكنه يرى أن مخاطر التضخم مصحوبة بركود اقتصادي، كما كان الحال في السبعينيات.

وأشار إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي قد تباطأ بشكل حاد منذ بداية العام ومن المرجح أن يظل أقل من متوسط ​​عام 2010، كذلك هناك مخاطر أن يبقى التضخم مرتفعا لفترة أطول من المتوقع بسبب اضطرابات الإمدادات العالمية.

وقلص البنك الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي للعام 2022 إلى 2.9%، بعد أن كان يتوقع في تقرير يناير الماضي أن ينمو الاقتصاد العالمي هذا العام بنسبة 4.1%.

وبالنسبة العام 2023، أشار البنك الدولي إلى أن الاقتصاد العالمي من المتوقع أن ينمو بنسبة 3% بعد توقعات في السابق عند 3.2%.

ومن بين أسباب تباطؤ النمو الاقتصادي هذا العام، يشير البنك الدولي إلى جائحة فيروس كورونا وكذلك الوضع في أوكرانيا وزيادة أسعار السلع الأساسية وارتفاع مخاطر تعطل سلاسل الإمدادات.

الاقتصاد الروسي:

يتوقع البنك الدولي انخفاض الاقتصاد الروسي هذا العام بنسبة 8.9%، بعد توقعات سابقة كانت عند - 2.4%، والتي كشف عنها البنك في تقرير شهر يناير الماضي.

وفيما يتعلق بالعام القادم من المتوقع أن يتراجع الاقتصاد الروسي بنسبة 2%، بدلا من توقعات أن يحقق نموا بنسبة 1.8%.

الولايات المتحدة:

خفض البنك الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة للفترة 2022-2023، ويتوقع البنك نمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 2.5% في 2022 بعدما كان يتوقع في السابق نموا عند 3.7%.

وفي العام 2023، يتوقع أن ينمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 2.4% بدلا من 2.6% كان يتوقعها في السابق، وفي العام 2024 يتوقع البنك نمو الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة عند 2%.

ومن الأسباب التي ساهمت في تدهور التوقعات الاقتصادية بالولايات المتحدة، أشار البنك الدولي إلى ارتفاع أسعار الطاقة.

الصين:

كذلك خفض البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني للعام 2022 إلى 4.3%، بدلا من توقعات سابقة عند 5.1%، وللعام 2023 خفض التوقعات إلى 5.2% من 5.3%، وبالنسبة للعام 2024 يتوقع البنك نمو الاقتصاد الصيني عند 5.1%.

وقال البنك الدولي: "تباطأ النشاط بشكل حاد، ويرجع ذلك أساسا إلى تفشي فيروس كورونا وتشديد القيودمع ضعف نمو الإنفاق الاستهلاكي بشكل خاص".

أسواق النفط:

عدل البنك الدولي توقعاته لأسعار النفط للعام الجاري، ويتوقع البنك الآن أن يكون متوسط سعر برميل النفط من ماركة "برنت" في العام 2022 عند مستوى 100 دولار للبرميل.

وقال البنك الدولي: "من المتوقع أن يبلغ متوسط ​​سعر خام برنت 100 دولارا للبرميل (في 2022)، وهو تعديل بالزيادة قدره 24 دولارا"، مضيفا أن العقوبات المفروضة على روسيا سيكون لها تأثير سلبي طويل المدى.

ووفقا للبنك الدولي فإن أسعار الذهب الأسود ستنخفض في العام 2023 مع زيادة إنتاج الخام في دول أخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة. وقال البنك الدولي "مع ذلك ستظل الأسعار أعلى مما كان متوقعا في السابق، وأعلى بكثير من المتوسط ​​في السنوات الخمس الماضية".

المصدر: نوفوستي