الخارجية الصينية: محاولات تايوان وضع عقبات لروسيا محكوم عليها بالفشل

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو لي جيان، بأن محاولات الإدارة الحالية لتايوان لوضع عقبات أمام روسيا عن طريق إدخال حظر على تصدير أشباه الموصلات محكوم عليها بالفشل.

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وفي تعليقه على طلب صحفي للتعليق على حظر تصدير الرقائق المصنعة في تايوان بتردد يزيد عن 25 ميغاهرتز إلى روسيا وبيلاروس قال تشاو لي جيان في مؤتمر صحفي: "يسعى الحزب الديمقراطي التقدمي (الحزب الحاكم في تايوان) بهذه الصورة لتشديد التوتر. ومن الواضح أن مثل هذه الجهود من قبل الجانب التايواني محكوم عليها بالفشل".

وأضاف أن تايوان تتخذ مثل هذه الخطوات "بأمر من القوى السياسية الخارجية"، موضحا أنه "هكذا تلجأ تايوان إلى الاستفزاز".

وأعلنت تايوان سابقا أنها فرضت حظرا على تصدير الرقائق الإلكترونية بتردد يزيد عن 25 ميغاهرتز وكذلك الأجهزة التي يتجاوز أداؤها 5 غيغا فلوب، إلى روسيا وبيلاروس. بدورها فرضت روسيا قيودا على تصدير الغازات الخاملة التي تستخدم لإنتاج أشباه الموصلات.

المصدر: تاس