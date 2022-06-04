سلطنة عمان تعلن عن اكتشاف نفطي كبير

أعلن وزير الطاقة والمعادن في سلطنة عمان، محمد بن حمد الرمحي، عن اكتشافات نفطية جديدة لدى شركات النفط العاملة بالسلطنة.

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وفي تصريحات لوكالة الأنباء العمانية، أشار محمد بن حمد الرمحي إلى أن هذه الاكتشافات "ستسهم في زيادة الإنتاج ما بين 50 ألفا إلى 100 ألف برميل خلال السنتين أو السنوات الثلاث القادمة.

وأكد وزير الطاقة العماني استمرار جهود وزارة الطاقة والمعادن في تطوير مجال الاستكشافات حتى يبقى إنتاج سلطنة عمان من النفط الخام والمكثفات النفطية كما هو حاليا أو زيادته حسب وضع السوق خلال الفترة القادمة.

وأوضح أن "احتياطي سلطنة عمان من النفط الخام يبلغ حاليا 5.2 مليار برميل، فيما يبلغ احتياطي الغاز حوالي 24 تريليون قدم مكعب.

معاليه يؤكد لوكالة الأنباء العُمانية على استمرار جهود وزارة الطاقة والمعادن في تطوير مجال #الاستكشافات حتى يبقى إنتاج سلطنة عُمان من النفط الخام والمكثفات النفطية كما هو حاليًّا أو زيادته حسب وضع السوق خلال الفترة القادمة. pic.twitter.com/BDpcU3zrlS — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) June 4, 2022

المصدر: وكالة الأنباء العمانية