"تات نفط" الروسية تكشف عن موعد إنتاج أول برميل نفط من حقول تشرف عليها في ليبيا

كشفت شركة "تات نفط" الروسية أنها تخطط لاستخراج أول برميل نفط من حقول تشرف عليها في ليبيا بحلول نهاية العام الجاري 2022.

إقرأ المزيد

وجاء ذلك بحسب ما صرح به رينات أفلياتونوف كبير الجيولوجيين ونائب المدير العام لشركة "تات نفط" للصحفيين في المنتدى التكنولوجي الدولي "التقنيات المبتكرة لاستخدامات باطن الأرض - أساس اقتصاد المستقبل".

وردا على سؤال حول موعد البدء في الإنتاج في ليبيا قال أفلياتونوف: "الإنتاج لم يبدأ، لكن عملية التحضير للإطلاق جارية بالفعل.. هذا العام.. بدأ العمل بنشاط لوضع الحقول قيد التشغيل التجريبي.. وبحلول نهاية العام سيكون هناك أول نفط".

وفي وقت سابق من العام الجاري، أفاد وزير النفط والغاز الليبي محمد عون، بأن شركة "تات نفط" الروسية اكتشفت النفط في أحد الحقول المخصصة لها في ليبيا.

وقبل ذلك في أكتوبر من العام الماضي، أعلنت الشركة الروسية، عن استئناف أعمال التنقيب الجيولوجي في ليبيا.

المصدر: ليبيا