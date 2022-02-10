شركة روسية تكتشف نفطا في حقول مخصصة لها في ليبيا

قال وزير النفط والغاز الليبي محمد عون، في مقابلة مع وكالة "نوفوستي"، إن شركة "تات نفط" الروسية اكتشفت النفط في أحد الحقول المخصصة لها في ليبيا.

في أكتوبر من العام الماضي، أعلنت هذه الشركة الروسية، عن استئناف أعمال التنقيب الجيولوجي في ليبيا.

وأضاف الوزير: "عادت شركة تات نفط، لممارسة الحفر وتطوير الحقول الاستكشافية المقدمة لها في مراحل الاستكشاف السابقة. حصلت الشركة على ثلاث كتل. اعتقد انها اكتشفت النفط وهي بصدد تطوير واستكمال عمليات الحفر في هذه الحقول".

في عام 2007، وقعت الشركة الوطنية الليبية مع شركة "تات نفط" الروسية، على اتفاقية للتنقيب والإنتاج. وخططت الشركة الروسية للبدء في التطوير التجاري لحقولها في ليبيا في عام 2011، ولكنها اضطرت في مارس من نفس العام، لوقف جميع أعمال الاستكشاف وعلقت العقود الموقعة مسبقا بسبب عملية الناتو العسكرية في ليبيا، وقامت بإجلاء كوادرها من هناك.

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في نهاية يونيو 2014، أعلن نائل ماغانوف مدير عام "تات نفط"، أن الشركة استأنفت العمل في ليبيا بعد انقطاع دام ثلاث سنوات. لكن في ديسمبر من نفس العام، بات معروفا أن الشركة لم تتمكن من مواصلة العمل في ليبيا بسبب الوضع غير المستقر هناك، وأعلنت حالة " الظروف القاهرة"، لكنها استمرت في المفاوضات بشأن استئناف العمل.

المصدر: نوفوستي