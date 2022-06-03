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الاتحاد الأوروبي يفصل 3 بنوك روسية عن "سويفت"

مال وأعمال

الاتحاد الأوروبي يفصل 3 بنوك روسية عن
SWIFT
صورة تعبيرية
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كشف الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، عن الحزمة السادسة من عقوباته على روسيا، وشملت العقوبات فصل 3 بنوك روسية عن نظام "سويفت" للمعاملات المالية الدولية.

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ووفقا لوثيقة نشرها الاتحاد الأوروبي فإنه سيتم فصل "سبيربنك" و"أم كا بي" و"روسسيلخوزبنك" عن نظام "سويفت" للمعاملات المالية الدولية بحلول 14 يونيو الجاري، كذلك سيتم فصل البنك البيلاروسي للتنمية والتعمير. 

وفرض الاتحاد الأوروبي الحزمة الجديدة من العقوبات بحجة العملية العسكرية في أوكرانيا، علما أن العملية الروسية جاءت بعد أن رفض الغرب تقديم ضمانات أمنية لروسيا.

وفي إطار العقوبات الجديدة سيتخلى الاتحاد الأوروبي عن استيراد النفط الروسي عن طريق البحر في غضون ستة أشهر وعن المنتجات النفطية في غضون ثمانية أشهر.

كذلك تم إدراج شخصيات في قائمة العقوبات، ومنها أركادي فولوج، المؤسس المشارك في شركة التكنولوجيا الروسية "ياندكس".

المصدر: نوفوستي 

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